Berlin - Hertha-Kapitän Toni Leistner will auch in der kommenden Saison für die Berliner auflaufen. „Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ich noch ein Jahr für die Hertha spielen kann“, sagte Leistner in einem Interview mit Sky. „Ich glaube, ich habe auch in dieser Saison bewiesen, wenn man meine Statistiken ansieht, dass ich noch locker mithalten kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da erstmal zusammenkommen.“ Der Vertrag des 34-Jährigen läuft im Sommer aus.

Generell scheint er sich beim Club wohlzufühlen. „Alles, was nach der Karriere ist, da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass ich dem Verein erhalten bleiben kann“, sagte der Innenverteidiger. „Dass ich dem Verein vielleicht mit meiner Erfahrung, die ich über die ganzen Jahre gesammelt habe im In- und Ausland, dass ich da weiter mithelfen kann, das Projekt voranzubringen. Aber das ist alles Zukunftsmusik.“

Leistner überzeugte die Fans

Der Sachse spielt seit 2023 in Berlin und wurde wegen seiner Union-Vergangenheit von Teilen der Fans zunächst kritisch beäugt. Inzwischen ist er Fan-Liebling und Führungsspieler. „Da bin ich schon extrem stolz drauf, dass ich das nicht nur durch blödes Gelaber hinbekommen habe, sondern schon mit Leistung“, sagte Leistner. In dieser Saison kommt er bisher auf 15 Startelf-Einsätze.