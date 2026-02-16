Halle und Köthen haben sich als Sachsen-Anhalts Hochburgen des Karnevals etabliert. Es fliegt wieder Süßes durch die Luft, es wird getanzt und gefeiert.

Halle/Köthen - Auch in Sachsen-Anhalt sind die Rosenmontagsumzüge der traditionelle Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Gefeiert wird besonders in Halle und Köthen. In Halle heißt es: „Neue Besen geben Gas!“. „Etwa 12.000 Kilogramm Wurfmaterial stehen bereit, unter das Volk gebracht zu werden“, sagte der Sprecher des Halle Saalkreis Karnevalverein, Kay-W. Barth. In Köthen zelebriert die „1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954“ die Parade. Sie steht unter dem Motto „Das All sehnt sich nach Karneval – KUKAKÖ ist überall!“ Nach den Umzügen wird es auf den Marktplätzen der beiden Städten ein buntes Programm geben.

Trotz Frohsinn auf den Straßen machen die steigenden Sicherheitsauflagen bei Karnevalsumzügen Sorgen. Auch wenn es in dieser Session noch wie immer läuft, warnt der Präsident des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Dirk Vater, vor einer Überforderung der Vereine. Im Landesverband sind den Angaben zufolge derzeit 187 Vereine mit insgesamt rund 19.000 Mitgliedern organisiert.