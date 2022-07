Dardais Co-Trainer kehrt als Jugendcoach zu Hertha zurück

Berlin - Fußballtrainer Admir Hamzagic, ehemaliger Assistent von Pal Dardai, kehrt zu Hertha BSC zurück. Der 36-Jährige fungiere ab sofort als Übergangstrainer in der Jugend-Akademie, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Dabei betreue er vor allem die Nachwuchsspieler, die ihr Potenzial bereits verstärkt unter Beweis gestellt haben, auf ihrem Weg in den Profibereich, hieß es. Hamzagic war bei der Hertha im vergangenen November gemeinsam mit Cheftrainer Pal Dardai und Co-Trainer Andreas Neuendorf beurlaubt worden.