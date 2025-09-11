Berlin - Der deutsche Serienmeister Berlin Volleys empfängt den amtierenden Champions-League-Sieger Sir Sicoma Monini Perugia am Anfang des nächsten Jahres in Berlin. Die Hauptstädter treffen am 18. Februar 2026 (19.30 Uhr) in der heimischen Max-Schmeling-Halle auf die italienische Spitzenmannschaft, wie der Club mitteilte. Das Hinspiel in Pool C findet am 21. Januar in Perugia statt. Noch in diesem Jahr steht für die Volleys am 11. Dezember das Heimspiel gegen einen Qualifikanten an. Der tschechische Meister VK Lvi Praha kommt am 27. Januar nach Berlin.