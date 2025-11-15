Die deutsche Enttäuschung nach der Auftaktniederlage in den Playoffs des Billie Jean King Cups ist groß. Doch dank Schützenhilfe ist im Kampf gegen den Absturz in die Zweitklassigkeit noch etwas drin.

Ismaning - Die deutschen Tennisspielerinnen haben dank Schützenhilfe aus Belgien doch noch die Chance, in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups zu bleiben. Weil die Belgierinnen beim Playoff-Turnier in Ismaning nahe München gegen die Türkei nach einem harten Kampf mit 2:1 gewannen, kommt es nun am Sonntag zum entscheidenden Duell der DTB-Auswahl gegen Belgien. Bei einem klaren Erfolg wäre der Abstieg in die Zweitklassigkeit sicher abgewehrt - und das trotz der überraschenden 1:2-Niederlage im ersten Duell am Freitag gegen die Türkei.

Hätte das Team vom Bosporus in seiner zweiten Begegnung auch Belgien geschlagen, dann wäre der deutsche Abstieg besiegelt gewesen. Nur der Sieger dieser Playoff-Dreiergruppe kann 2026 um den wichtigsten Mannschaftspokal mitspielen. Deutschland ist seit 2014 ohne Unterbrechung in der höchsten Klasse des Wettbewerbs, der früher Fed-Cup hieß, dabei.

Die Siege für Belgien auf der kleinen Anlage des TC Ismaning holten Hanne Vandewinkel gegen Zeynep Sonmez (6:4, 6:4) und das abschließende Doppel. Das erste Einzelmatch hatte die Türkin Ayla Aksu gegen Sofia Costoulas gewonnen (6:3, 6:1). Die Matches am Sonntag starten um 13.00 Uhr.