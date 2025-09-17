In Schöneberg war der Dachstuhl eines Wohngebäudes in Brand geraten. Inzwischen sind die Flammen gelöscht. Zurück in ihre Wohnungen können die Bewohner aber nicht.

In der Motzstraße in Schöneberg war der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten, verletzt wurde niemand.

Berlin - Nach dem Feuer im Dachstuhl eines sechsgeschossigen Wohngebäudes in Berlin-Schöneberg ist das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Bis auf kleinere Nachlöscharbeiten sei der Brand in der Motzstraße inzwischen gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Das Gebäude sei aber von der Bauaufsicht gesperrt worden, die Bewohnerinnen und Bewohner könnten nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr war gegen 3.30 Uhr alarmiert worden. Es brannte der Dachstuhl über dem Vorderhaus. Auch der Seitenflügel sowie angrenzende Wohngebäude wurden evakuiert. Insgesamt 70 Menschen waren betroffen, verletzt wurde niemand. Teile des Dachstuhls sind eingestürzt. In der Spitze seien rund 140 Kräfte im Einsatz gewesen, sagte der Sprecher. Die Bewohner des Seitenflügels sowie der Nachbarhäuser konnten bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Am Vormittag war die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge noch mit rund 20 Kräften für Nachlöscharbeiten vor Ort.