Feueralarm in Schöneberg: Der Dachstuhl eines Wohnhauses brennt. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Berlin - In Berlin-Schöneberg steht der Dachstuhl eines sechsgeschossigen Wohnhauses in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr sind rund 100 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer zu löschen. Mindestens 15 Bewohnerinnen und Bewohner mussten der Polizei zufolge ihre Wohnungen verlassen. Genauere Informationen waren zunächst nicht bekannt.