Die Rauchsäule ist von Weitem sichtbar. In Berlin-Mitte brennt am Freitag der Dachstuhl eines Hauses. Das Feuer ist unter Kontrolle - aber eine Wohnung zerstört.

Berlin - Bei einem Feuer in Berlin-Mitte ist eine Dachgeschosswohnung zerstört worden. Durch die Löscharbeiten am Freitag seien weitere Wohnungen in dem fünfstöckigen Haus in der Torstraße in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden. Es habe auch niemand aus dem Wohn- und Geschäftshaus gerettet werden müssen, so der Sprecher.

Die Feuerwehr wurde nach seinen Angaben gegen 13.30 Uhr über den Brand im Dachstuhl des Hauses im Hinterhof informiert. Es habe auf etwa 100 Quadratmetern gebrannt. Das Feuer sei größtenteils gelöscht, sagte der Sprecher etwa eineinhalb Stunden nach Einsatzbeginn. Die Flammen seien von innen und mithilfe einer Drehleiter gelöscht worden. Insgesamt seien 94 Feuerwehrleute vor Ort gewesen.

Die Feuerwehr setzte nach eigenen Angaben auch eine Drohne ein, um nach möglichen Glutnestern zu suchen. Die Torstraße sei wegen des Einsatzes ab Schönhauser Allee in Richtung Friedrichstraße gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf der Onlineplattform X mit.