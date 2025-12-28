Mitten in der Nacht muss die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Das Dach eines Mehrfamilienhauses steht in Flammen. Die Feuerwehr geht von einem hohen Schaden aus.

Mühlhausen - Wegen eines Brandes ist ein Mehrfamilienhaus in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) unbewohnbar. Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach einer ersten Schätzung geht die Feuerwehr von rund 90.000 Euro Schaden aus. Verletzt wurde niemand. Am frühen Morgen war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar.