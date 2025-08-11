Die Bewohner brauchen eine neue Bleibe, denn das Dach ihres Hauses ist teilweise eingebrochen. Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt.

Merseburg - Nach einem Dachstuhlbrand gilt ein Mehrfamilienhaus in Merseburg als einsturzgefährdet. Feuerwehrleute und Kräfte des Ordnungsamtes brachten alle Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich demnach schnell auf das Dach angrenzender Hauseingänge aus. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Der Dachstuhl brach teilweise ein. Vorläufigen Angaben zufolge liegt der Schaden im siebenstelligen Eurobereich. Für die Anwohner stellte die Stadt Notunterkünfte bereit. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.