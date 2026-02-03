30 Stunden von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertrag - der FC Erzgebirge hat mit dem einzigen Kandidaten schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Nun zählt nur der Erfolg.

Aue - Christoph Dabrowski ist neuer Trainer des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Der Verein gab die bereits durchgesickerte Nachfolge von Coach Jens Härtel bekannt, der nach der 1:3-Niederlage in Havelse am Samstag beurlaubt worden war. Wie lange der 47-jährige Dabrowski im Erzgebirge tätig sein wird, wurde nicht bekanntgegeben. Nach den Worten von Präsident Thomas Schlesinger steht einer langfristigen Zusammenarbeit nichts im Wege, wenn der Klassenverbleib in der 3. Liga geschafft wird.

Dabrowski war bis Mitte Dezember 2024 Trainer von Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen und hatte den Aufsteiger zweimal zum Klassenverbleib geführt. Der neue Trainer und Aues seit Jahresanfang amtierender Sportchef Michael Tarnat kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Hannover 96, liefen dort bereits gemeinsam als Spieler auf und arbeiteten in der Akadamie der 96er zusammen.

Neuer Trainer setzt auf Kommunikation

„Das Fundament für den Erfolg ist Geschlossenheit und ein gemeinsames Anpacken“, sagte Dabrowski bei seiner Vorstellung. Er sei einer, der den Kontakt über die Kommunikation sucht, der aber auch auf eine gewisse Hierarchie innerhalb der Mannschaft setzt. „Es geht jetzt um Stabilität. Die Anfälligkeit bei Standards muss verringert werden, die Basics in der Verteidigung wieder gewonnen werden. In der Offensive ist das Potenzial da, was fehlt, ist das Selbstvertrauen“, sagte Dabrowski.