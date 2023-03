Sicherheit im Cyberraum Cyberagentur schafft mehr Platz für neue Mitarbeiter

Auch in Zukunft will die in Halle ansässige Cyberagentur des Bundes wachsen. Irgendwann sollen es einmal 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Aktuell sind es rund 60. Sie haben nun neue Büros.