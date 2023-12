Cuxhaven - In Cuxhaven hat die Feuerwehr im Stadtteil Sahlenburg den einzigen Deich-Durchgang am Donnerstagabend mit Sandsäcken gesichert. Das Tor wurde bereits am Nachmittag geschlossen, wie ein Stadtsprecher bestätigte. „Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit morgen früh alles gemacht ist und sich die Einsatzkräfte um andere Orte kümmern können“, sagte er. Der Nordwestwind drückt das Wasser aus der Nordsee an Land. „Wir haben Windböen von 65 bis 75 Stundenkilometer, etwa Windstärke 8, das ist nicht das Problem“, erklärte der Sprecher. Das Problem sei die Richtung.

Die Stadt erwartet den Scheitelpunkt der schweren Sturmflut am Freitagmorgen gegen 8.19 Uhr mit etwa drei Metern über dem normalen mittleren Hochwasser. „Wir sind vorbereitet, die Herausforderung ist der Wind“, ergänzte er.

Die Polizei vermeldete im Landkreis keine großen Vorkommnisse. „Wir hatten noch keine drastischen Einsätze, höchstens mal ein Schild auf einem Auto“, sagte ein Polizeisprecher am Abend.