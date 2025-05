In Rheinsberg soll am Samstag ein CSD-Umzug mit Musik-Auftritten und Redebeiträgen stattfinden. Die Polizei ist gerüstet.

CSD in Rheinsberg - Polizei rüstet sich für „Eventualitäten“

In Rheinsberg soll am Samstag ein CSD-Umzug stattfinden. (Symbolbild)

Rheinsberg - Vor dem anstehenden Christopher Street Day (CSD) in Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin laufen bei der Polizei die Vorbereitungen für den Einsatz. Man sei auf „Eventualitäten“ vorbereitet, sagte ein Sprecher der Polizei. Man erwarte keine Ausschreitungen, betonte er. Dennoch sei man kräftemäßig vorbereitet. Am Samstag findet in der Kleinstadt im Norden Brandenburgs ein CSD-Umzug mit Musik-Auftritten und Redebeiträgen statt. Es tritt unter anderem der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn (Die Partei) auf.