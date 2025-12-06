Robert Crumbach verzichtet auf eine Kandidatur für den BSW-Bundesvorstand. Wer stattdessen für die Parteispitze im Gespräch ist und welche Rolle Sahra Wagenknecht künftig übernehmen will.

Potsdam/Magdeburg - Brandenburgs stellvertretender Ministerpräsident und Finanzminister Robert Crumbach wird entgegen früherer Erwägungen nicht für den Bundesvorsitz oder -Vizevorsitz des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) kandidieren. Das sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Beim Parteitag an diesem Wochenende in Magdeburg wird die neue Bundesspitze gewählt. Parteigründerin Sahra Wagenknecht hatte angekündigt, den Bundesvorsitz ihrer Partei abzugeben. Sie will in führender Position eine Grundwertekommission in der Partei aufbauen und leiten.

Der Parteivorstand schlägt die bisherige Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali und den Europaabgeordneten Fabio De Masi als künftige Doppelspitze vor. Für den Vizeposten nennt der Vorstand Friederike Benda, die stellvertretende Parteivorsitzende und Landesvorsitzende des BSW in Brandenburg.