Zwickau - Die Crowdfunding-Kampagne für den um seine Existenz kämpfenden Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau hat ihr Ziel erreicht. Vier Tage vor Ende der Aktion wurde die 500.000 Euro-Marke geknackt, wie der Club am Mittwoch mitteilte. „Wir sind absolut überwältigt und dankbar, dass uns so ein riesiges Ausmaß an Hilfe hier in Zwickau erreicht“, hieß es in der Mitteilung. „Mit den Spenden aus dem Crowdfunding wollen wir einen nachhaltigen Fortbestand des FSV Zwickau ermöglichen und zudem selbstständig und frei von zu uns konträren Investoren bleiben.“

Damit geht die positive Entwicklung im Umfeld weiter. Für die Regionalliga hatte der Absteiger zuvor schon 1200 Dauerkarten und damit mehr als für die vergangene Drittliga-Saison verkauft.