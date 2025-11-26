Der neue starke Mann bei Borussia Dortmund ist Carsten Cramer. Der Marketing-Chef übernimmt vom ausgeschiedenen Hans-Joachim Watzke Kompetenzen. Es gibt ein neues Mitglied in der Geschäftsführung.

Dortmund - Marketing-Chef Carsten Cramer wird Nachfolger von Hans-Joachim Watzke als Sprecher der Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft von Borussia Dortmund. Die entsprechende Entscheidung des Präsidialausschusses teilte der BVB mit. Nach Watzkes Ausscheiden aus der Geschäftsführung und seiner Wahl zum Vereinspräsidenten der Dortmunder rückt zudem die bisherige Betriebsratsvorsitzende Svenja Schlenker in das Führungsgremium der KGaA auf.

Cramer übernimmt als neuer Clubchef von Watzke die Zuständigkeit für Kommunikation und Strategie. „Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, den BVB künftig in einer so exponierten Funktion vertreten zu dürfen. Es treibt mich an, dass wir gemeinsam und maximal ambitioniert mit einem hochmotivierten Team eine erfolgreiche schwarzgelbe Zukunft angehen“, sagte der 56-Jährige.

Früher Stadionsprecher der anderen Borussia

Der Münsteraner arbeitete in den 1990er Jahren bei Preußen Münster und war Stadionsprecher bei Borussia Mönchengladbach. Seit 2010 arbeitet Cramer für den BVB.

Schlenker (42) übernimmt in der Geschäftsführung von Watzke den Bereich Personal und ist beim BVB weiterhin für den Frauen- und Mädchenfußball zuständig. Die Geschäftsführung der BVB KGaA besteht weiterhin aus Thomas Treß (59) für Finanzen, Organisation, Recht und Investor Relations sowie Lars Ricken (49) für den Sport.

Watzke war am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des BVB zum Präsidenten gewählt worden. Dass Cramer sein Nachfolger als Sprecher der Geschäftsführung wird, war gemeinhin erwartet worden.

„Ich bin überzeugt davon, dass Borussia Dortmund mit dieser neuen Konstellation in der Geschäftsführung sehr zukunftsfähig aufgestellt ist“, sagte der neue Clubpräsident Watzke.