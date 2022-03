Couragierte Zeugen stoppen betrunkenen Autofahrer

Mehrere Autofahrer haben am Dienstag in Hagen die Fahrt eines betrunkenen Senioren gestoppt. Der 66-Jähige war unsicher und entgegen aller Verkehrsregeln aufgefallen. Damit er nicht weiterfährt, ließen sich mehrere Autofahrer etwas einfallen.

Hagen/DUR/slo – In Hagen haben mehrere Autofahrer am Dienstagnachmittag die Fahrt eines betrunkenen Mannes gestoppt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war ein 66-Jähriger mit illegaler und unsicherer Fahrweise aufgefallen. Unter anderem war er im Gegenverkehr an einer Autoschlange vorbei gefahren.

Diverse Zeugen informierten zunächst die Polizei, wurden dann aber selbst aktiv. Als der Fahrer wenden wollten, parkten ihn mehrere Pkw zu, so dass die Fahrt vorbei war. Laut Polizei schlug der alarmierten Motorradstreife sofort Alkoholgeruch durch die geöffneten Fenster entgegen.

Der 66 Jahre alte Fahrer behauptete zwar, er sei nüchtern, ein Atemalkoholtest zeigte jedoch über ein Promille an. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und schrieben eine Anzeige.