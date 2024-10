Cottbus schnuppert am Sieg im Gipfeltreffen der 3. Liga. Doch Sandhausen wehrt sich erfolgreich.

Maximilian Krauß brachte Energie Cottbus in Führung.

Cottbus - Der FC Energie Cottbus setzt sich in der 3. Fußball-Liga in der Spitzengruppe fest. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz erkämpfte sich gegen Spitzenreiter SV Sandhausen ein 1:1 (1:0). Vor 11.113 Zuschauern im Leag Energie Stadion erzielte Maximilian Krauß (39.) die Führung für Cottbus. Nach der Pause glich der eingewechselte Emmanuel Iwe (71.) per Hacke aus.

Zu Beginn der englischen Woche lieferten sich die Cottbuser mit den Gästen aus Baden-Württemberg ein Duell auf Augenhöhe. Früh in der Partie hatten sie dabei etwas Glück, dass Schiedsrichter Martin Speckner (Schloßbach) nach dem Einsteigen von FCE-Verteidiger Henry Rorig gegen Sandhausens Dominic Baumann (7.) nicht auf Elfmeter entschied.

Cottbus übernahm im Verlauf der Partie etwas mehr Spielkontrolle und belohnte sich mit der Führung vor der Pause. Weil Sandhausens Jeremias Lorch das Abseits aufhob, konnte Maximilian Krauß den Steckpass von Timmy Thiele aufnehmen. Der schnelle Cottbuser spielte auch noch Gäste-Keeper Timo Königsmann aus und verwandelte aus spitzem Winkel zur Führung (39.).

Nach der Pause spielte Energie zwar weiter mutig nach vorn, wurde aber zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt. Erst konnte Dennis Slamar noch vor der Linie den Schuss von Christoph Ehlich abwehren (62.). Den Ausgleichstreffer von Emmanuel Iwe (71.), der Ehlichs Eingabe sehenswert mit der Hacke verwertete, konnte Energie-Kapitän Axel Borgmann indes nicht mehr mit einer Grätsche vor der Linie verhindern.

Für Energie Cottbus geht es mit dem Ostderby beim FC Erzgebirge Aue am Dienstag weiter. Die Lausitzer fahren mit viel Selbstvertrauen nach Sachsen. Sie sind bereits sechs Drittliga-Spiele in Folge ohne Niederlage.