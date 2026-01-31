Jubel zum 60. Geburtstag: Energie Cottbus besiegt Hoffenheim II und übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze. Was bei der großen Gala noch für Überraschungen sorgen soll.

Cottbus - Energie Cottbus hat seinen 60. Vereinsgeburtstag mit einem Heimsieg gefeiert und zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz schlug die TSG Hoffenheim II 3:1 (2:1) und holte damit den zweiten Sieg im dritten Spiel der Rückrunde. Die Lausitzer zogen am bisherigen Spitzenreiter MSV Duisburg vorbei, der am Sonntag beim SSV Ulm antritt. Für Wollitz war es der 250. Sieg als Energie-Trainer.

Vor 15.645 Zuschauern im Leag Energie Stadion ging Hoffenheim schon nach vier Minuten durch Deniz Zeitler in Führung. Moritz Hannemann traf in der 15. Minute zum 1:1-Ausgleich für Cottbus. Erik Engelhardt sorgte für die 2:1-Führung (44.) zur Pause und den 3:1-Endstand (84.).

Kurze Sorge um Cigerci

Beide Teams spielten von Beginn an mit offenem Visier und suchten immer wieder die Offensive. Cottbus hatte in Halbzeit eins mehr vom Spiel und verbuchte noch einen Lattentreffer von Lukas Michelbrink (35.).

Energie spielte auch in der zweiten Halbzeit weiter nach vorn, musste aber auch immer wieder bei den Hoffenheimer Kontern aufpassen. Eine Schrecksekunde gab es als Tolcay Cigerci nach einem Foul von Arian Llugiqi minutenlang behandelt werden musste. Er konnte jedoch weiterspielen.

Fans feierten schon in der Nacht

Vor dem Anpfiff hatten die Fans mit einer großen Choreographie über mehrere Tribünen im Leag Energie Stadion den 60. Vereinsgeburtstag gefeiert. Bereits um Mitternacht hatten rund 2.000 Fans um Mitternacht ein großes Feuerwerk im Stadtzentrum veranstaltet. Die Polizei sprach von einer friedlichen Veranstaltung ohne Ausschreitungen. Eine Frau bekam eine Rakete ab und wurde mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt.

Am Samstagabend findet in der Stadthalle Cottbus mit rund 1.500 Gästen die Jubiläumsgala statt, zu der viele ehemalige Spieler und Trainer wie Eduard Geyer, Fritz Bohla und Detlef Irrgang eingeladen sind. „Das wird eine Mammutveranstaltung“, hatte Energie-Präsident Sebastian Lemke angekündigt und auch einen Knalleffekt versprochen. Der Verein will bei der Gala den Fans und Mitgliedern den neuen Ausrüster vorstellen. Dabei handelt es sich dem Vernehmen nach um einen großen Sportartikelhersteller.