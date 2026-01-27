Bunte Karnevalskostüme, Tausende Besucher: Cottbus bereitet sich auf den „Zug der fröhlichen Leute“ vor - eine Woche früher als üblich.

Auch dieses Jahr werden wieder viele Besucher zum Karnevalsumzug in Cottbus erwartet. (Symbolfoto)

Cottbus - Cottbus verwandelt sich am 8. Februar in eine Karnevalshochburg: Mehr als 3.000 Närrinnen und Narren ziehen beim „Zug der fröhlichen Leute“ durch die Stadt. Tausende Besucher werden erwartet, wenn die bunte Parade um 13.11 Uhr startet, wie die Stadt mitteilte.

Der Umzug in Cottbus gilt als einer der größten Karnevalsumzüge in Ostdeutschland. 2024 waren nach Angaben der Veranstalter etwa 30.000 Zuschauer in die Stadt gekommen.

Die 33. Ausgabe des Karnevalsumzugs wird in diesem Jahr eine Woche vorverlegt. Traditionell startet der „Zug der fröhlichen Leute“ am Sonntag vor dem Rosenmontag, der in diesem Jahr auf den 16. Februar fällt. Angesichts des Gedenkens an die Opfer des Bombenangriffs auf Cottbus vor 81 Jahren werde der Umzug aber eine Woche früher als üblich veranstaltet, so die Stadtverwaltung.

Am 15. Februar 1945 warf die Luftwaffe der US-Armee kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs rund 1.000 Tonnen Bomben über Cottbus ab.