Corona-Impfungen weiter in Arztpraxen und Apotheken

Potsdam - Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen in Brandenburg weiterhin vor allem in Arztpraxen und Apotheken erfolgen. Das teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Mitte September werde die Landesregierung die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für den Herbst und Winter auf den Weg bringen, hieß es in der Mitteilung weiter. Dazu gehörten auch niedrigschwellige Impfangebote in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt könne auch mobile Impfteams oder Impfstellen betreiben.