Gera - Bei einem Brand von drei Containern in Gera ist ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt, hieß es in einer Mitteilung. Menschen wurden bei dem Brand am Donnerstagabend nicht verletzt. Die Container wurden als Gerätehaus an einem Sportplatz genutzt. Laut Polizei berichteten Augenzeugen, dass bereits zuvor in der Gegend Unbekannte versucht hatten, Laub in Brand zu stecken. Die Polizei sucht weitere Zeugen.