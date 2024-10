Köln - Christoph Maria Herbst („Stromberg“) hat eine besonders intensive Erfahrung mit Stephen Kings Bestseller „Shining“ hinter sich. „Das war ein Buch, bei dem ich bei Wasser und Brot und mit Schweißperlen auf der Stirn in der Ecke saß“, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. Er habe es als Jugendlicher gelesen und geradezu verschlungen.

„Meine Eltern dachten, sie hätten mich an ein Buch verloren. Ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen“, berichtete Herbst. Er glaube, dass es King schlicht gelungen sei, „eine Angel in Richtung Unterbewusstsein“ auszuwerfen. „Jack Torrance, die Hauptfigur, hat mich sogar in meinen Träumen verfolgt“, sagte Herbst.

Der in Wuppertal geborene Schauspieler ist bald in einem neuen Kinofilm zu sehen, in dem es um Bücher geht. In „Der Buchspazierer“ spielt der 58-Jährige einen Mann, der als Bote zu Fuß Menschen mit Literatur versorgt. Der Film (Start am 10. Oktober) basiert auf einem gleichnamigen Bestseller.