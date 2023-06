Musiker üben am Kontrabass.

Chorin - Mit einem Konzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin startet am Freitag der 60. Choriner Musiksommer. Bis zum 27. August sollen dann im Ambiente des Klosters Chorin 20 Konzerte stattfinden, kündigten die Organisatoren an. Darunter sind verschiedene Orchester, unter anderem aus Cottbus, Frankfurt, Gorzòw (Polen) und Berlin.

Kern des Programms des Choriner Musiksommers ist laut den Veranstaltern die klassische Musik. Allerdings sollen in diesem Jahr auch andere Stile wie Swing, Welt-, Jazz- und Improvisationsmusik berücksichtigt werden. Das Eröffnungskonzert beginnt am Freitag um 19.00 Uhr, ansonsten beginnen die Konzerte jeweils am Samstag und Sonntag um 15.00 Uhr. Die Eintrittspreise liegen nach Angaben der Veranstalter zwischen 12 und 36 Euro.

Der Choriner Musiksommer wurde 1964 gegründet. Zu den Konzerten kommen jährlich Tausende Besucher in die Klosterruine aus dem Jahr 1273.