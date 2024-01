Berlin - Kurz vor dem Anpfiff des Viertelfinals im DFB-Pokal haben die Fans von Hertha BSC nochmals ihres gestorbenen Präsidenten Kay Bernstein gedacht. Über die Ostkurve des Olympiastadions hinaus zog sich am Mittwochabend der Schriftzug „WIR HERTHANER“, dem Slogan Bernsteins, der am 16. Januar im Alter von 43 Jahren gestorben war. Über und unter den riesigen weißen Lettern auf blauem Hintergrund stand die Neujahrsbotschaft des beliebten Club-Chefs, die er am 31. Dezember auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet hatte.

„Lasst uns diese Gemeinschaft pflegen und stärken, um daraus Kraft zu gewinnen, die uns nicht nur träumen, sondern auch Ziele erreichen lässt.“ Diese Worte standen neben einem Porträt Bernsteins auch auf den Anzeigetafeln der Arena. Die Berliner spielen am Abend gegen den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern um den Einzug ins Halbfinale des Pokal-Wettbewerbs. Im Stadion war auch die Witwe Bernsteins, Eileen Bernstein-Rose, die wenige Stunden zuvor die Fans aufgefordert hatte, die Ziele ihres Mannes für Hertha BSC weiterzuverfolgen.