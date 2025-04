Der verstorbene Papst Franziskus wird am Samstag in Rom beigesetzt. Zur Trauerfeier kommen Gäste aus aller Welt. Dazu gehört auch Berlins Kultursenator.

Berlin - Kultursenator Joe Chialo (CDU) nimmt als Vertreter des Berliner Senats am Samstag an der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in Rom teil. Das teilte Senatssprecherin Christine Richter auf Anfrage mit.

Die Trauerfeier für den am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorbenen Papst findet auf dem Petersplatz statt. Dazu werden rund 200.000 Gläubige erwartet. Nach Angaben des Staatssekretariats des Vatikans werden rund 50 Staats- oder Regierungschefs sowie zehn Monarchen erwartet.

Der Papst wird nicht im Vatikan beigesetzt

Aus Deutschland werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Im Anschluss an die Trauerfeier vor dem Petersdom steht die Beisetzung des Papstes in der Basilika Santa Maria Maggiore außerhalb des Vatikans an. Franziskus hatte sich ausdrücklich gewünscht, nicht im Petersdom beerdigt zu werden.

Chialo, Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, ist selbst bekennender Katholik und war als Kind Schüler in einem katholischen Internat.