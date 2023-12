Niners Trainer Rodrigo Pastore reagiert an der Seitenlinie.

Chemnitz (dpa) – - Die Siegesserie der Basketballer der Niners Chemnitz ist gerissen. Das Viertelfinale des BBL-Pokals verloren die Sachsen am Samstag auf heimischem Parkett gegen Ratiopharm Ulm mit 78:87 (39:39) und verließen nach wettbewerbsübergreifend 17 Erfolgen zum zweiten Mal in dieser Saison als Verlierer das Parkett. Die bis dahin einzige Saisonniederlage hatten die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore zum Bundesliga-Auftakt am 27. September beim 85:90 bei Meister Ulm kassiert.

Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten L.J. Figueroa (19), Juan Nunez, Georginho de Paula (je 17) und Trevion Williams (10). Für Chemnitz erzielten Kevin Yebo (23), DeAndre Lansdowne (16), Wesley van Beck (14) und Aher Uguak (10) die meisten Punkte.

Die Gastgeber fanden schlecht in die Partie, schienen aber nach einem 14:2-Lauf von 17:22 (9.) auf 31:24 (15.) den Gegner in den Griff zu bekommen. Doch die Ulmer schafften bis zur Pause den Ausgleich und sorgten mit einem 11:0-Lauf auf 50:39 (24.) zu Beginn des dritten Viertels für eine Vorentscheidung. Die Chemnitzer erholten sich von diesem Zwischenspurt der Gäste nicht mehr und kamen nicht näher als auf 47:52 (26.) heran. Die Sachsen mussten dem hohen Kräfteverschleiß durch die Dreifachbelastung (Meisterschaft, Pokal und Fiba Europe Cup) diesmal Tribut zollen.