Chemnitz - Dank eines frühen Doppelschlags hat Titelverteidiger Chemnitzer FC den Drittligisten FC Erzgebirge Aue aus dem Sachsenpokal geworfen. Das Team von Trainer Christian Tiffert besiegte den eine Klasse höher spielenden Favoriten am Mittwochabend verdient mit 3:0 (2:0). Furkan Kircicek traf bereits nach 29 Sekunden zur Führung, Tim Campulka legte in der 14. Minute nach. Der eingewechselte Felix Brügmann (83.) sorgte für den Endstand. Nach zuletzt vier Liga-Niederlagen ohne Tor feierte der CFC vor rund 14.000 Fans das erhoffte Erfolgserlebnis.

In den weiteren Viertelfinals trifft am Samstag Grimma auf Lok Leipzig und der SV Lipsia Eutritzsch auf Neugersdorf. Dynamo Dresden empfängt am kommenden Mittwoch den FSV Zwickau. In der Halbzeit des Spiels werden die Halbfinals ausgelost.

Nach nicht einmal einer halben Minute schockte der CFC Aue bereits. Korbinian Burger schlug über den Ball, der beim Chemnitzer Angreifer Stephan Mensah landete. Den flachen Ball ins Zentrum beförderte Kircicek problemlos ins Tor. Nach nicht einmal einer Viertelstunde schlief Aues Abwehr erneut: Nach einem Freistoß von Chris Löwe war der kopfballstarke Campulka völlig frei und traf aus fünf Metern. Aue fand dann besser ins Spiel, kam aber nicht zu Chancen.

Letztlich lag es an Torhüter Martin Männel, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Der Kapitän hielt mit starken Reflexen gegen die Kopfbälle von Tobias Müller (57.) und Brügmann (73.). Im zweiten Versuch traf Brügmann dann, als er den Ball nach einer starken Vorarbeit von Löwe am chancenlosen Männel vorbeischob. Fast 13 Jahre nach dem bisher letzten Pokal-Duell - damals war es das Finale - setzte sich Chemnitz erneut gegen Aue durch.