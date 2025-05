Chemnitz vor direktem Einzug in Play-offs

Chemnitz feiert in Hamburg 18. Saisonsieg.

Hamburg - Die Basketballer der Niners Chemnitz können aus eigener Kraft die direkte Qualifiktion für die Play-offs schaffen. Die Sachsen gewannen ihr Gastspiel bei den Veolia Towers Hamburg mit 93:88 (35:50). Den größten Anteil am 18. Saisonerfolg der Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore hatten Victor Bailey Jr. (23), Jacob Gilyard (17), Roman Bedime (15), DeAndre Landsdowne und Olivier Nkamhoua (je 11). Für die Hamburger erzielten Brae Ivey (17), Jhonathan Stove (15), Jaizec Lottie, Niklas Wimberg (je 13) und Kur Kuath (11) die meisten Punkte.

Die Gäste standen zunächst völlig neben sich. Hamburg lag nach dem ersten Viertel mit 29:12 vorn und baute diesen Vorsprung bis zur 25. Minute auf 59:37 aus. Die Chemnitzer starteten jedoch eine furiose Aufholjagd, verkürzten den Rückstand innerhalb von vier Minuten auf acht Punkte (65:57) und schafften durch einen Dreier von Lansdowne zum 80:80 drei Minuten vor dem Ende erstmals in dieser Begegnung wieder den Ausgleich. In der Schlussphase behielten die Gäste die Nerven und bogen die Partie nach einem Rückstand von 22 Punkten noch um. Am Ende gab die bessere Dreierquote den Ausschlag zugunsten der Sachsen, die neun ihrer 33 Versuche verwandelten. Die Hamburger konnten nur sechs ihrer 30 Würfe aus der Distanz unterbringen.