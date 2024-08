Chemnitz - Gegen einen Mann, der bei einem Einbruch in Chemnitz eine Rentnerin verletzt haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Er befinde sich nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Zudem hätten sich Zweifel an seiner Identität ergeben, dazu müssten noch weitere Ermittlungen geführt werden. Am Samstagabend soll der Mann über ein angekipptes Fenster in die Wohnung der 89-Jährigen eingebrochen sein. Daraufhin schlug er laut Polizei auf die im Bett liegende Frau ein. Die Rentnerin habe um Hilfe gerufen, wodurch ein Nachbar auf den Einbrecher aufmerksam geworden und zu Hilfe geeilt sei. Auch der 58-Jährige wurde verletzt, wie es hieß.

Der Verdächtige sei in ein benachbartes Mehrfamilienhaus geflüchtet und habe sich dort gewaltsam Zutritt verschafft. Die jeweiligen Wohnungsbewohner hätten ihn aber zurück in den Hausflur drängen können. Beim Versuch, in eine dritte Wohnung zu gelangen, wurde er demnach von der Polizei festgenommen. Die 89-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.