Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. Die Sachsen gewannen ihr Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 87:78 (46:39) und festigten mit dem fünften Sieg in Serie ihren Platz in den Play off-Rängen. Der überragende DeAndre Lansdowne (28) hatte den größten Anteil am Erfolg der Niners. Außerdem punkteten Olivier Nkamhoua (13), Nicholas Tischler (12) und Eddy Edigin (10) drei weitere Spieler zweistellig. Dies schafften bei den Oldenburgern nur Justin Jaworski (27) und Mathis Dossou-Yovo (15).

Die spannende Partie stand trotz des guten Starts der Hausherren, die nach 13 Minuten mit 32:22 führten, lange Zeit auf des Messers Schneide. Die Chemnitzer lagen nach einem schwachen Auftakt nach der Pause im dritten Viertel sogar mit 52:56 (26.) zurück. Mit einem 10:0-Lauf von 62:62 (29.) auf 72:62 (32.) sorgten die Niners jedoch für eine Vorentscheidung in dieser Partie. Dabei profitierten die Sachsen in erster Linie von ihrer besseren Trefferquote aus dem Feld (56 Prozent: 45 Prozent) und ihrer Lufthoheit unter den Brettern. Während sich die Oldenburger nur 25 Rebounds angelten, holten die Chemnitzer 35.