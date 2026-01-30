Der 1. FC Nürnberg gibt Vollgas gegen Preußen Münster. Nur treffen die Franken lange nicht. Am Ende kommen die Gäste in ihrem 400. Zweitligaspiel mächtig auf.

Nürnberg - Ein in der Offensive erneut nicht konsequenter 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga einen Sieg gegen Preußen Münster verschenkt. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose zeigte sich beim 1:1 (0:0) wie schon in den vergangenen Wochen vor allem in der ersten Hälfte vor dem gegnerischen Tor zu schlampig. Die Münsteraner entführten in ihrem 400. Zweitligaspiel einen schmeichelhaften Punkt aus dem Frankenland. Es war ihr erster Zähler in diesem Fußballjahr.

Der lange fahrlässige Stürmer Mohamed Ali Zoma brachte die Nürnberger in der 56. Minute mit seinem fünften Saisontor in Führung. Wie aus dem Nichts vollendete Jorrit Hendrix (63.) vor 26.170 Zuschauern einen Konter zum schmeichelhaften Ausgleich. Er verpasste es dann, mit einem Linksschuss technisch sehenswert zu erhöhen (75.). Die Nürnberger verbesserten sich immerhin vorübergehend auf den achten Tabellenplatz.

Zoma schon nach 60 Sekunden

Club-Coach Klose wurde auch vor dem Anpfiff bei Sky zu seiner immer noch nicht geklärten Zukunft in Franken gefragt. Sichtlich genervt reagierte der Weltmeister von 2014. Seine Mannschaft war dafür von Beginn an heiß und hatte Chance um Chance. Doch weder Zoma schon nach 60 Sekunden noch Rafael Lubach (2.) mit einem Pfostenschuss, wieder Zoma (6.) oder Julian Justvan (16.) konnten die fahrige Preußen-Abwehr knacken.

Die Nürnberger waren giftig, sie gingen mit ihren Torgelegenheiten aber schludrig um. Den Münsteranern unterliefen in der Defensive immer wieder haarsträubende Fehler. Das überraschende 1:1 gab den Gästen aber sichtlich Auftrieb. Imad Rondic (72.) und Marco Meyerhöfer (82.) ließen die Club-Fans um das Remis zittern.