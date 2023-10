Matthias Musche vom SC Magdeburg jubelt. Sein Team hat in der Champions League einen weiteren Sieg eingefahren.

Montpellier - Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Champions League einen weiteren Sieg eingefahren und nun acht Punkte auf dem Konto. Beim französischen Vizemeister Montpellier HB gewannen die Elbestädter am Mittwochabend mit 28:25 (12:14). Bester Magdeburger Schütze war Matthias Musche mit sechs Toren.

Der SCM verpatzte den Start ins Spiel, lag früh 0:3 zurück (4.), bekam defensiv zu wenig Zugriff und vergab vorn mehrere Würfe. Weil sich im Anschluss vor allem Nikola Portner im Tor steigerte, drehte der SCM schließlich die Partie (6:5/13.). Danach vergab Magdeburg allerdings einige Würfe, Montpellier führte wieder mit drei Treffern und Trainer Bennet Wiegert forderte in einer Auszeit „mehr Courage in den Zweikämpfen“ von seiner Mannschaft. Magdeburg steigerte sich, vergab aber nach einer Führung (12:11/28.) zu viele Bälle und ging mit einem Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel agierte der Titelverteidiger konsequent, holte sich per 4:1-Lauf die erneute Führung (16:15/36.). Magdeburg konnte sich jedoch nicht weiter absetzen, die Partie blieb völlig offen. Nach einer Roten Karte für Montpelliers Arthur Lenne nach einem Schlag gegen Felix Claar (42.) baute Magdeburg die Führung erstmals auf zwei Tore aus (20:18/44.). Montpellier gab sich nicht auf und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen, doch der SCM setzte sich am Ende durch.