Magdeburg - Die CDU bleibt laut einer Umfrage trotz Verlusten stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Im Sachsen-Anhalt-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild“, der am Dienstag veröffentlicht wurde, kommt sie auf 35 Prozent. Bei der Landtagswahl im Juni 2021 lag sie bei 37,1 Prozent. Auf Platz zwei liegt in der Umfrage die AfD mit 26 Prozent (20,8 Prozent bei der Landtagswahl 2021). Dahinter folgen Linke mit 11 Prozent (2021: 11 Prozent), SPD mit 8 Prozent (2021: 8,4 Prozent), Grüne mit 7 Prozent (2021: 5,9 Prozent) und FDP mit 6 Prozent (2021: 6,4 Prozent).

Derzeit regiert die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff mit der SPD sowie der FDP. Diese Koalition wäre auch laut der Umfrage möglich - ebenso mit SPD und Grünen sowie mit FDP und Grünen. „Die CDU kann sich die Koalitionspartner aussuchen. Ohne und gegen die Union kann nicht regiert werden“, sagte Insa-Chef Hermann Binkert der „Bild“.