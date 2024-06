Mario Voigt, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, beim CDU-Bundesparteitag.

Erfurt - In Thüringen deuten CDU und AfD das Abschneiden ihrer Parteien bei der Europawahl als Signal für die im Herbst anstehende Landtagswahl. „Die Europawahl hat gezeigt, dass die Menschen in Thüringen und Deutschland bereit für einen Wechsel sind“, schrieb Thüringens CDU-Chef Mario Voigt am Sonntag nach ersten Prognosen auf Bundesebene zur Europawahl beim Portal X.

Die CDU sei die einzige Partei, die eine verantwortungsvolle Alternative „zur gescheiterten Politik der Linken & dem gefährlichen Extremismus der Rechtsextremen“ biete. Europawahl-Ergebnisse für Thüringen lagen zunächst nicht vor.

Thüringens AfD-Co-Vorsitzender Stefan Möller reagierte ebenfalls auf erste Prognosen auf Bundesebene für die Europawahl und schrieb bei X, gegen seine Partei gebe es „seit Monaten Dauerfeuer“. Platz zwei sei da ein starkes Europawahl-Ergebnis. „Das ist eine gute Ausgangsbasis für die Landtagswahlen im September.“ Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Nach den bundesweiten Hochrechnungen erreicht die Union zwischen 29,6 und 30,0 Prozent. Die AfD wird bei 16,1 bis 16,4 Prozent gesehen. Die SPD holte 14,0 Prozent, die Grünen erzielten 12,0 bis 12,4 Prozent, und die FDP liegt bei 4,9 bis 5,0 Prozent. Das neu gegründete linke Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam aus dem Stand heraus auf 5,7 bis 5,9 Prozent und übertrifft damit voraussichtlich sogar die FDP.