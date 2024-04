Am 9. Juni wird in Sachsen-Anhalt gewählt. So gehen es die Christdemokraten an.

Magdeburg - Zu den Kommunalwahlen am 9. Juni tritt die CDU mit insgesamt 4020 Kandidaten an. Der Frauenanteil liege bei insgesamt 22 Prozent, teilte die Partei am Freitag in Magdeburg mit. Knapp 62 Prozent der Kandidaten seien Mitglieder, die anderen Bewerberinnen und Bewerber seien parteilos. CDU-Landeschef Sven Schulze erklärte, man habe gute Voraussetzungen geschaffen, um bei den Kommunalwahlen wieder als stärkste Kraft hervorzugehen.

Im Juni werden die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte und Ortsvorsteher in Sachsen-Anhalt neu gewählt. Damit sind laut der Landeswahlleiterin schätzungsweise insgesamt rund 720 Kreistags- und Stadtratssitze in kreisfreien Städten, etwa 4400 Sitze in Gemeinderäten- und Verbandsgemeinderäten sowie 6000 Sitze in den Ortschaftsräten zu besetzen. Zudem wählen die Bürger der EU-Länder an diesem Tag die Mitglieder des Europäischen Parlaments.