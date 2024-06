Eisenach - Der CDU-Politiker Christoph Ihling ist neuer Oberbürgermeister von Eisenach. Der 38-Jährige gewann die Stichwahl am Sonntag mit 57,3 Prozent der Stimmen gegen den SPD-Politiker Jonny Kraft (42,7 Prozent), wie aus Daten des Landeswahlleiters nach Auszählung aller Stimmbezirke hervorging. Der Immobilienkaufmann und Betriebswirtschaftler Ihling war zuletzt Bürgermeister in Eisenach. Zuvor hatte er bei der städtischen Wohnungsgesellschaft gearbeitet.

Ihling tritt mit dem Sieg in der Stichwahl die Nachfolge der zum Bündnis Sahra Wagenknecht abgewanderten früheren Linke-Politikerin Katja Wolf an. Wolf war seit Juli 2012 Oberbürgermeisterin von Eisenach, bis sie im Januar zum BSW wechselte. Sie führt nun diesen Landesverband in Thüringen und tritt als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl im September an.

Seit 1998 war Eisenach eine kreisfreie Stadt, vor drei Jahren kehrte sie in den Wartburgkreis zurück. Als einzige Thüringer Stadt hat sie seitdem den Status „Große Kreisstadt“ mit einem Oberbürgermeisterposten. Eisenach ist Standort eines Opel-Werks.