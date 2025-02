CDU-Mann gewinnt Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow

In Kleinmachnow fand am Sonntag die Bürgermeisterstichwahl statt. (Symbolbild)

Kleinmachnow - Bei der Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat sich CDU-Kandidat Bodo Krause mit rund 55 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten durchgesetzt. Auf den SPD-Kandidaten Markus Schmidt entfielen etwa 45 Prozent. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit von über 50 Prozent im ersten Wahlanlauf erreichte, fiel die Entscheidung in einer Stichwahl. Die Wahlbeteiligung lag bei circa 65 Prozent.

Der bisherige Amtsinhaber Michael Grubert (SPD) trat nach 16 Jahren als Kleinmachnows Bürgermeister nicht mehr an. Grubert und die Gemeinde in Brandenburg waren im Sommer 2023 durch die Suche einer vermeintlichen Löwin in der Region überregional bekanntgeworden - letztlich war es wohl ein Wildschwein, das damals für Aufregung sorgte.