Zerbst - Die CDU zieht in Sachsen-Anhalt mit Unionsfraktionsvize Sepp Müller in den Bundestagswahlkampf. Der 35-Jährige erhielt auf einer Landesvertreterversammlung in Zerbst rund 81 Prozent der Stimmen. 79 von 98 Mitgliedern stimmten mit Ja. Müller kümmert sich in der Bundestagsfraktion unter anderem um die Themen Gesundheit und neue Länder.

2021 hatte Müller das Direktmandat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg geholt. Der gelernte Bankkaufmann aus Gräfenhainichen war dort auch bei der Wahl 2017 erfolgreich gewesen. Die Ampelregierung im Bund habe die schlechteste Wirtschaftspolitik seit Jahrzehnten gemacht, sagte Müller. „Und das wollen wir beenden.“ Er forderte zudem eine Unternehmenssteuerreform und die Abschaffung des Bürgergelds.

Auf Platz zwei landete der Bundestagsabgeordnete Dieter Stier (Burgenlandkreis - Saalekreis). Die 26-jährige Anna Aeikens (Börde) wurde auf Platz drei gewählt. „Politik muss wieder nah am Bürger passieren“, sagte die Agrarwissenschaftlerin. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (Magdeburg), erhielt Platz vier.