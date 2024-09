Oberhof - Der Eichsfelder CDU-Abgeordnete Thadäus König soll laut informierten Kreisen als Thüringer Landtagspräsident kandidieren. Er sei bei einer Fraktionsklausur im südthüringischen Wintersportort Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) einstimmig als Kandidat nominiert worden, hieß es aus Kreisen der CDU-Fraktion.

Wahlkreis direkt gewonnen

König ist im katholisch geprägten Eichsfeld aufgewachsen, verheiratet und hat zwei Kinder. Der promovierte Politikwissenschaftler ist seit 2019 Abgeordneter im Thüringer Landtag. In der vergangenen Legislaturperiode war König sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Zudem ist er stellvertretender Landesvorsitzender der Thüringer CDU. Bei der Landtagswahl holte König erneut das Direktmandat - mit dem besten CDU-Erststimmenergebnis.

Spannung vor Präsidentenwahl

Die Wahl des Landtagspräsidenten wird mit Spannung erwartet. Vorschlagsrecht hat eigentlich die AfD, weil sie bei der Wahl am 1. September stärkste Kraft in Thüringen wurde. Doch die anderen im Landtag vertretenen Parteien haben bereits signalisiert, dass sie keinen Kandidaten mit AfD-Parteibuch wählen wollen. CDU und BSW wollen nun in der ersten Landtagssitzung die Geschäftsordnung ändern, damit von Anfang an auch andere Fraktionen Vorschläge machen können.