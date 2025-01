In Thüringen können wichtige Gremien nicht ohne die AfD besetzt werden. Für ihr Mittun soll sie den Posten des Vizelandtagspräsidenten bekommen. Doch ihr Personalvorschlag ist umstritten.

CDU-Fraktion will Prophet nicht ins Landtagspräsidium wählen

Erfurt - Die Thüringer CDU-Fraktion will den AfD-Politiker Jörg Prophet nicht zum Vize-Landtagspräsidenten machen. „Wir werden den Herrn Abgeordneten Prophet nicht wählen“, sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl nach einer Sitzung seiner Fraktion in Erfurt. Den Entschluss trafen die Abgeordneten kurz vor einem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Thüringer Landtag.

CDU strebt Paketlösung an

Hintergrund der Debatte über die Wahl Prophets sind Pläne zur Besetzung wichtiger Gremien im Landtag. Ohne das Mitwirken der AfD können etwa der Richterwahlausschuss und der Staatsanwältewahlausschuss nicht besetzt und arbeitsfähig gemacht werden. Das würde die Berufung von Richtern und Staatsanwälten auf Lebenszeit in Thüringen blockieren. Nach Plänen von CDU und BSW soll das Dilemma aufgehoben werden, indem sie einen AfD-Kandidaten zum Vize-Landtagspräsidenten wählen, wenn die AfD im Gegenzug die Besetzung der Gremien ermöglicht. Doch der von der AfD aufgestellte Kandidat Jörg Prophet gilt für viele Abgeordnete als unwählbar.

Gedenkstättenleiter warnt vor Wahl Prophets

Die CDU-Abgeordnete hätten sehr, sehr große Schwierigkeiten mit der Personalie, sagte Bühl. Prophet wird seit längerem vorgeworfen, geschichtsrevisionistische Positionen zu vertreten. Buchenwald-Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner hatte mehrfach vor einer Wahl Prophets in das Amt gewarnt und zuletzt klargemacht, dass die Gedenkstätten dann keine Veranstaltungen mehr zusammen mit dem Landtag organisieren würden.

Bühl forderte die AfD auf, einen Kandidaten zu präsentieren, der nicht als Provokation empfunden wird. Man sei weiterhin an einer Lösung und Besetzung der Gremien interessiert.