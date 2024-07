Berlin - Die Berliner CDU-Fraktion berät bei einer Klausurtagung im hessischen Oberursel eine Reihe von aktuellen Themen. Unter anderem steht am Samstag eine Diskussion über die Perspektiven des Hauptstadtflughafens BER auf dem Programm, an der auch Vorstandsvertreter der Lufthansa teilnehmen. Mit dem hessischen Justizminister wollen die Abgeordneten darüber diskutieren, welche Möglichkeiten sich durch den verstärkten Einsatz von IT und Künstlicher Intelligenz in der Justiz bieten. Auch wie ein finanzpolitisches Zukunftskonzept des Senats aussehen könnte, soll beraten werden.

Am Sonntag halten zunächst die Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Universität Frankfurt, Prof. Susanne Schröter und der Autor und Extremismusforscher Ahmad Mansour Vorträge. Anschließend will die Fraktion über Migration und Wirtschaft beraten.

Schon heute ist ein Treffen mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein geplant. Auch sein langjähriger Vorgänger Volker Bouffier und die CDU-Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, Ines Claus, sprechen den Angaben zufolge bei der Klausurtagung. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, selbst auch Abgeordneter, hält eine Rede zur Arbeit im Senat. Zum Besichtigungsprogramm der dreitägigen Klausur gehören unter anderem die Deutsche Börse und die Frankfurter Paulskirche.