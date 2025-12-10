In den vergangenen Wochen wurde über die Landesausgaben des Landes verhandelt. In einigen Bereichen gibt es mehr Geld als zu zunächst vorgesehen - das gilt auch für die Kultur, sagte die CDU-Fraktion.

Erfurt - Nach den Verhandlungen für den Thüringer Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahren soll es mehr Geld für den Denkmalschutz geben. Drei Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgesehen seien für den Erhalt von Industrie-, Bau- und Kunstdenkmalen vorgesehen, erklärte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in Erfurt. 600.000 Euro solle es mehr für die Kofinanzierung des Denkmalschutzprogramms des Bundes geben. Bühl sieht darin einen Impuls zur Unterstützung privater, kommunaler und kirchlicher Denkmaleigentümer.

Insgesamt ständen im Doppelhaushalt dank Anträgen der Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD 11,5 Millionen Euro mehr für Kultur zur Verfügung. Angesichts großer finanzieller Herausforderungen, die vor dem Land stehen, sei das ein Erfolg. „Wenn wir in Kultur investieren, investieren wir in Heimat, Identität und Zusammenhalt“, so Bühl. Vorgesehen seien auch 500.000 Euro zusätzlich zur langfristigen Sicherung des Förderprogramms für Volontäre in Museen. Eingeplant seien auch zusätzliche Mittel für die Stiftung Schlösser und Gärten für dringend notwendige Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie mehr Geld für Investitionen in Museen.



„