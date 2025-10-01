In diesem Monat erscheint die neue Autobiografie des britischen Musikers Cat Stevens. Der Sänger wollte mit dem Buch auch in die USA kommen, doch er kann erst einmal nicht einreisen.

Berlin - Musiker Cat Stevens verschiebt die Vorstellung seiner Autobiografie in den USA und Kanada und begründet dies mit Visa-Problemen. „Leider sieht es so aus, als würde meine "Cat on the Road to Findout"-Buchtour in den USA und Kanada im Oktober nicht wie geplant stattfinden können“, schrieb der 77-Jährige in einem Post auf Instagram. „Wir haben monatelang auf die Visa-Genehmigungen gewartet und es so lange wie möglich hinausgezögert.“

Doch nun sei es zu spät, um alles noch rechtzeitig zu organisieren, schrieb der Sänger, der sich auch Yusuf nennt, weiter. „Ich bin wirklich sehr enttäuscht! Vor allem auch für meine Fans, die bereits Tickets gekauft und Reisen geplant haben, um mich auftreten zu sehen.“ Sollte er die Genehmigung erhalten, wolle er die Termine nachholen. Das könne allerdings noch dauern. Sein Buch soll aber wie geplant erscheinen: „Bücher brauchen keine Visa“, schrieb Stevens.

Buchtour sollte diese Woche starten

Die Buchtour des britischen Sängers und Songwriters sollte am Donnerstag in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania starten. Die Autobiografie „Cat on the Road to Findout“ (auf Deutsch in etwa: „Cat auf dem Weg zur Wahrheit“) erscheint in dieser Woche in Großbritannien und in der kommenden Woche in Nordamerika. In dem Buch zeichnet der Musiker, der mit Songs wie „Father and Son“ und „Morning Has Broken“ berühmt wurde, seinen wechselvollen Werdegang nach.

Stevens hatte sich nach zwei Nahtod-Erlebnissen auf der Sinnsuche Ende der 1970er Jahre dem Islam zugewandt. Er konvertierte und nannte sich fortan Yusuf Islam, inzwischen firmiert er unter dem doppelten Namen Yusuf/Cat Stevens.