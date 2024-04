Wolfsburg - Der Tabellen-14. VfL Wolfsburg muss auch an diesem Samstag im Abstiegskampf-Duell mit dem VfL Bochum auf seinen Stammtorwart Koen Casteels verzichten. „Er hat wieder trainiert. Aber noch nicht voll mit der Mannschaft. Deshalb ist er noch keine Option für das Wochenende“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag. Der 31 Jahre alte Belgier Casteels verpasste wegen einer Muskelverletzung in der Schulter bereits die vergangenen vier Bundesliga-Spiele. Nach dieser Saison wird er den VfL nach neun Jahren verlassen.