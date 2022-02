Die Welt steht Kopf: Österreicher baut Haus in Kolumbien verkehrt herum

Ein in Kolumbien lebender Österreicher hat sich seinen Traum erfüllt. Ein normales Haus zu bauen, scheint für ihn nicht infrage gekommen zu sein. Dafür zieht das "Casa Loca" viele Besucher an.

Magdeburg/DUR/it - Irgendwas scheint doch mit dem Haus des Österreichers nicht zu stimmen. Fehlt da vielleicht ein Dachziegel oder eine Fußmatte? Nein, warte. Das ganze Haus ist verkehrt herum. Tatsächlich steht das Gebäude nicht nur auf dem Dach, sondern auch im Inneren scheint die Welt Kopf zu stehen.

Von Sofa bis Toilette, sogar Blumen und Geschirr sind an der Decke angebracht. Vor allem auf Fotos von Besuchern sieht es so aus, als ob sie einen Handstand auf dem Bett machen oder an der Decke entlang spazieren.

Das kuriose Haus des Österreichers Fritz Schall steht in Guatavita, rund 73 Kilometer von der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá entfernt. Inspiriert wurde er bereits 2015 während eines Urlaubs in Tirol. Nahe Innsbruck steht nämlich ein ähnliches Haus, berichtet die österreichische Zeitung "Heute".

Seit kurzem hat das "Casa Loca" (verrücktes Haus) in Kolumbien eröffnet. Doch der Österreicher, der vor 22 Jahren ausgewandert ist, hat sich damit nicht nur seinen eigenen Traum erfüllt. Mit dieser außergewöhnlichen Attraktion will er auch den Tourismus der Gegend ankurbeln.

Anfangs sollen ihn die Bewohner für verrückt gehalten haben, sagt er. Zusätzlich verzögerte auch die Corona-Pandemie den Bau. Doch bereits nach kurzer Zeit wurde das Haus zu einem beliebten Ausflugsziel.