Jena - Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena steht im Finale des Thüringer Landespokals. Bei Verbandsligist SV Schott Jena wurde das Team von Henning Bürger am Samstag seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Stadt-Derby mit 2:0 (1:0). Lukas Lämmel erzielte die Führung für Carl Zeiss via Strafstoß (9.), Max Grimm sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung. Der Gegner des FC wird am Sonntag (14.00 Uhr) zwischen Thüringen Weida und dem ZFC Meuselwitz ermittelt.