Jena - In Jena startet eine neue Ära. Der Weltkonzern Zeiss kehrt nach gut 25 Jahren wieder als Sponsor zum Traditionsclub zurück. Das teilte der Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena mit. „Wir freuen uns darauf, Teil der Fußballgemeinschaft in drei ganz unterschiedlichen Ligen zu werden. Was uns miteinander vereint, ist die tiefe Verwurzelung in unseren Regionen“, sagte Vincent Brucker, Head of Brand Management der Zeiss-Gruppe. Zudem wolle er mit dem Engagement seine „Arbeitgebermarke noch weiter stärken“.

Was einst als Betriebssportmannschaft der Firma Carl Zeiss im Jahr 1903 seinen Ursprung hatte und über den Großteil der langen Geschichte des Traditionsvereins eine erfolgreiche Symbiose bildete, findet nun unter der Leitidee „ZEISS - Partner für Talente“ eine auf drei Jahre angelegte Fortsetzung und deutliche Ausweitung, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Neben der Förderung der Nachwuchsarbeit des FCC als inhaltlichem Schwerpunkt ist auch eine Unterstützung der professionellen Frauen- und Männermannschaften vereinbart.

„Nachwuchsarbeit, sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich, ist „Zeiss-DNA“. Umso mehr freue ich mich, dass dieser Aspekt einen wichtigen Bestandteil der Kooperation darstellt“, sagte FCC-Präsident Ralph Grillitsch über den Sponsor, der zuletzt einen Jahresumsatz von rund zehn Milliarden Euro hatte. Dem Vernehmen nach soll der Club jährlich eine sechsstellige Summe erhalten.