Die weitgehende Erlaubnis für den Konsum der Droge Cannabis gilt schon seit April. Allerdings gibt es kaum legalen Verkauf. In Berlin wollen das zwei Bezirke nun ändern.

Cannabis-Verkauf in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln

Zwei Berliner Bezirke planen Cannabisverkauf in Fachgeschäften. (Symbolbild)

Berlin - Die Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln wollen im nächsten Jahr den Verkauf von Cannabis über mehrere Fachgeschäfte beginnen lassen. Möglich werden soll das über ein Modellprojekt, das wissenschaftlich begleitet wird. Kunden, die Cannabis kaufen wollen, müssen an der wissenschaftlichen Studie teilnehmen und sich registrieren lassen, kündigten die Bezirke am Mittwoch an.

Den Verkauf organisiert eine Firma, die das Cannabis bei legalen Produzenten in Deutschland oder im Ausland einkauft und es in den Fachgeschäften an die registrierten Konsumenten weiter verkauft.

Die beiden Bezirke, die Humboldt-Universität und die Firma Danity Group unterzeichneten am Mittwoch eine entsprechende Absichtserklärung. Der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens soll so bald wie möglich bei der zuständigen Behörde des Bundes eingereicht werden. Der Beginn des Verkaufs könnte im nächsten Sommer sein, hieß es.